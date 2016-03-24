В "ДНР" и "ЛНР" выпустят почтовые марки с благодарностью Путину за "гумконвой" – разведка

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В связи с прибытием на временно оккупированные территории Донбасса 50-го "гуманитарного" конвоя МЧС РФ российским военным пропагандистам Центра информационного противоборства определены задачи использовать этот факт как очередной повод для формирования у местного населения чувства благодарности руководству России за помощь и поддержку. Планом проведения мероприятий военной пропаганды предполагается выпуск почтовых марок: "Спасибо России" и "Спасибо президенту Путину" и их вручение личному составу "гуманитарного" конвоя руководителями так называемых народных республик (ЛНР и ДНР)", - говорится в сообщении разведки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, на территорию Украины вторгся очередной так называемый "гумконвой" из России.

По данным Государственной пограничной службы Украины, "российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 50-го, так называемого "гуманитарного конвоя". В целом с 6:00 утра до 7:25 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало две колонны техники в составе 118 автомобилей".