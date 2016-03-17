На Донетчине СБУ разоблачила хищения более 8,5 миллионов гривень на закупках продуктов для школьников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Должностные лица отдела образования одного из городских советов Донецкой области без проведения открытых торгов заключили ряд договоров с местным предприятием на поставки продуктов питания для общеобразовательных учебных заведений на сумму более 8,5 млн грн. После перечисления денег сделки были искусственно разорваны по предварительному сговору чиновников и коммерсантов», - говорится в сообщении.

Чиновники не предприняли никаких шагов для возвращения государственных средств, вместо этого они объявили открытые торги для закупки продуктов на такую же сумму, добавили в СБУ.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств, отмечается в сообщении.