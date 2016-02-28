В Украине в этом году необходимо ввести медицинское страхование всех граждан – премьер

Об этом он заявил в программе «10 минут с премьер-министром», рассказывая о плане действий правительства на текущий год, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Читайте такжеМедстраховка должна стать обязательной для военных-контрактников – нардепПо словам премьера, в сфере реформирования системы здравоохранения в этом году необходимо ввести минимальный гарантированный государством уровень бесплатных медицинских услуг, а все другие услуги должны финансироваться за счет государственного медицинского страхового фонда, в котором должен быть застрахован каждый гражданин страны.