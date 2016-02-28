В Украине в этом году необходимо ввести медицинское страхование всех граждан – премьер
20:24, 28 февраля 2016Общество
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Премьер-министр Арсений Яценюк настаивает, что в этом году необходимо ввести медицинское страхование всех граждан.
Услуги должны финансироваться за счет государственного медицинского страхового фонда \ Фото УНИАН
Об этом он заявил в программе «10 минут с премьер-министром», рассказывая о плане действий правительства на текущий год, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Читайте такжеМедстраховка должна стать обязательной для военных-контрактников – нардепПо словам премьера, в сфере реформирования системы здравоохранения в этом году необходимо ввести минимальный гарантированный государством уровень бесплатных медицинских услуг, а все другие услуги должны финансироваться за счет государственного медицинского страхового фонда, в котором должен быть застрахован каждый гражданин страны.
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