Комитет Рады намерен реформировать систему здравоохранения Украины вместо Минздрава
Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения намерен самостоятельно провести реформу здравоохранения в Украине вместо Министерства охраны здоровья в связи с тем, что последнее занимается исключительно пиаром.
Об этом в эфире «Громадського» заявил заместитель главы комитета Олег Мусий. Для этого комитет разработал и продолжает разрабатывать ряд законопроектов в сфере охраны здоровья.
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«Комитет, понимая ситуацию, взял на себя ответственность по реформе системы охраны здоровья и по построению новой системы охраны здоровья. Мы с комитетом подали согласованный законопроект «Об основах государственной политики охраны здоровья». Мы сегодня согласовали законопроект «О лекарственных средствах». Мы от комитета подали законопроект «Об автономизации медицинских учреждений», который является альтернативой законопроекту МОЗа. На следующем заседании комитета согласует законопроект «Об организации медицинского обслуживания населения». И мы не дадим господину Яценюку и господину Квиташвили разворовать имущество системы охраны здоровья», - заявил Мусий.
«Для реформирования системы здравоохранения МОЗ не сделал ничего», - добавил народный депутат.