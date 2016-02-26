Комитет Рады намерен реформировать систему здравоохранения Украины вместо Минздрава

Об этом в эфире «Громадського» заявил заместитель главы комитета Олег Мусий. Для этого комитет разработал и продолжает разрабатывать ряд законопроектов в сфере охраны здоровья.

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«Комитет, понимая ситуацию, взял на себя ответственность по реформе системы охраны здоровья и по построению новой системы охраны здоровья. Мы с комитетом подали согласованный законопроект «Об основах государственной политики охраны здоровья». Мы сегодня согласовали законопроект «О лекарственных средствах». Мы от комитета подали законопроект «Об автономизации медицинских учреждений», который является альтернативой законопроекту МОЗа. На следующем заседании комитета согласует законопроект «Об организации медицинского обслуживания населения». И мы не дадим господину Яценюку и господину Квиташвили разворовать имущество системы охраны здоровья», - заявил Мусий.

Он подчеркнул, что последние полгода глава Минздрава Александр Квиташвили постоянно заявлял о неких законопроектах, которые разрабатывает его ведомство для реформы системы здравоохранения. Однако в итоге смог представить лишь один законопроект, целью которого является банкротство и «дерибан» имущественных комплексов больниц.

«Для реформирования системы здравоохранения МОЗ не сделал ничего», - добавил народный депутат.