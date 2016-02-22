Полиция считает нападение на отделение "Сбербанка России" в Мариуполе хулиганством

13:24, 22 февраля 2016
Общество
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Полиция будет расследовать обстоятельства нападения на отделение "Сбербанка России" в Мариуполе Донецкой области как хулиганство.

мариуполь сбербанк нападение / 0629.com.ua

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области, сообщение о нападении на отделение «Сбербанка России» на проспекте Победы, 32/42 в Мариуполе поступило около 4:00 21 февраля.

Оперативная группа сразу выехала на место, но задержать нарушителей по горячим следам не удалось.

Неизвестные тяжелым предметом разбили три окна в отделении и повредили входную дверь. Проникнуть в помещение им не удалось.

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Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений об уголовных правонарушениях Орджоникидзевского отделения полиции.

На данный момент ведется сбор документов для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Правоохранители работают с камерами видеонаблюдения, которые установлены на входе в банк.

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