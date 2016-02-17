В Днепропетровске СБУ задержала на взятке начальника отдела ГСЧС

Как сообщает пресс-центр СБУ, майор гражданской защиты требовал 35 тысяч гривень от местного бизнесмена за согласование технической документации на эксплуатацию системы пожаротушения производственных помещений.

Посредником выступил представитель фирмы, которая имеет официальное разрешение на установку противопожарного оборудования.

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Правоохранители задержали начальника и подельника под офисом фирмы во время получения части взятки в размере 25 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток по этой схеме.

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