В Тернополе запретят ставить палатки с пивом в парках

В Тернополе с 2009 года введут мораторий на размещение пивных палаток в парках.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты на сессии горсовета. «В парках родители гуляют с маленькими детьми, при этом идут пить пиво и таким образом уже с малых лет приучают деток к этой традиции. А вечером молодежь вообще в этих палатках распивает значительно более крепкие алкогольные напитки, а такое в парках происходить не должно», - объяснил причины введения моратория из фракции «Свобода», которая инициировала такое решение, Игорь ДУЛЕБА. Он заметил, что проект решения фракция хотела предложить еще до начала летнего сезона. “Но поскольку полтора месяца сессии горсовета не проводились, такое решение приняли сейчас, когда уже предприниматели выиграли конкурсы на расположение пивных палаток в парках. Соответственно, чтобы не было судебных исков, мораторий наложили не с этого года, а со следующего”, – объяснил И.ДУЛЕБА. По его словам, с 2009 года в парках можно будет устанавливать только палатки, которые будут торговать соками, водой и мороженым. “То есть поступления в бюджет все равно будут”, – заметил он.

При наложении моратория на расположение пивных палаток в парках и местах массового отдыха проголосовали 54 из 60 депутатов.