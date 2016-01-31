Великобритания выдаст Бельгии украинца, подозреваемого в убийстве и контрабанде мигрантов - BBC

Об этом сообщает "BBC Украина".

В его задержании принимали участие британские и бельгийские полицейские.

Именно в Бельгии украинца подозревают в убийстве водителя грузовика из Литвы, которое произошло в мае 2015 года.

Также его считают одним из организаторов перевозки нелегальных мигрантов с фальшивыми документами в Британию.

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Защита Марьяна Шкирко заявила, что он шокирован выдвинутыми обвинениями и пока не знает, будет ли выступать против экстрадиции в Бельгию.