ГПУ передала в суд дело о выдаче "титушкам" оружия со складов МВД во время Майдана
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование и направила в суд уголовное производство о незаконной выдаче "титушкам" оружия со складов Министерства внутренних дел во время Революции достоинства.
Об этом сообщил начальник Управления по расследованию специальных дел Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
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"На сегодняшний день завершено расследование уголовного производства, которое касается незаконной выдачи с мобилизационных складов ГУМВД Украины в городе Киеве огнестрельного оружия и патронов - было выдано около 600 автоматов Калашникова калибра 5,45 мм и около 190 тыс. патронов. Непосредственно "титушкам" было выдано 408 автоматов и 90 тыс. патронов", - сказал он.
По словам Горбатюка, к уголовной ответственности за совершение этого преступления привлекаются 12 человек. Из них 4 находятся под арестом, остальные объявлены в розыск. Он также отметил, что трое из задержанных являются бывшими милиционерами: начальник склада, инспектор и техник.
Остальные восемь, среди которых бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-начальник столичной милиции Валерий Мазан, начальник Департамента материально-технического обеспечения и другие, находятся в розыске. Также вместе с ними разыскивается один из криминальных авторитетов Киева, чья группировка занималась вымоганием денег с пассажироперевозчиков.
Горбатюк отметил, что по версии следствия, 20 января 2014 года по указанию руководства МВД Украины, которое тесно "сотрудничало" с организаторами "титушек", было дано указание Департаменту обеспечения МВД на выдачу оружия из мобилизационного резерва, что категорически запрещено делать кому бы то ни было в мирное время.
В то же время Горбатюк отметил, что, к счастью, выданное гражданским лицам оружие на Майдане не применялось. Пока найдена лишь незначительная часть этого оружия - меньше десятка единиц из общего количества.
На 26 января судом назначено подготовительное рассмотрение дела, отметил Горбатюк.