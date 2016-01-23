ГПУ передала в суд дело о выдаче "титушкам" оружия со складов МВД во время Майдана

Об этом сообщил начальник Управления по расследованию специальных дел Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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"На сегодняшний день завершено расследование уголовного производства, которое касается незаконной выдачи с мобилизационных складов ГУМВД Украины в городе Киеве огнестрельного оружия и патронов - было выдано около 600 автоматов Калашникова калибра 5,45 мм и около 190 тыс. патронов. Непосредственно "титушкам" было выдано 408 автоматов и 90 тыс. патронов", - сказал он.

По словам Горбатюка, к уголовной ответственности за совершение этого преступления привлекаются 12 человек. Из них 4 находятся под арестом, остальные объявлены в розыск. Он также отметил, что трое из задержанных являются бывшими милиционерами: начальник склада, инспектор и техник.

Остальные восемь, среди которых бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-начальник столичной милиции Валерий Мазан, начальник Департамента материально-технического обеспечения и другие, находятся в розыске. Также вместе с ними разыскивается один из криминальных авторитетов Киева, чья группировка занималась вымоганием денег с пассажироперевозчиков.

Горбатюк отметил, что по версии следствия, 20 января 2014 года по указанию руководства МВД Украины, которое тесно "сотрудничало" с организаторами "титушек", было дано указание Департаменту обеспечения МВД на выдачу оружия из мобилизационного резерва, что категорически запрещено делать кому бы то ни было в мирное время.

В то же время Горбатюк отметил, что, к счастью, выданное гражданским лицам оружие на Майдане не применялось. Пока найдена лишь незначительная часть этого оружия - меньше десятка единиц из общего количества.

На 26 января судом назначено подготовительное рассмотрение дела, отметил Горбатюк.