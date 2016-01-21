Киевская прокуратура объявила о подозрении 18-летнему студенту, избившему журналиста

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"13 января текущего года съемочная группа телеканала новостей "24", находясь на столичной станции метро "Дружбы народов", готовила сюжет о пожаре в торговом киоске. Когда журналист телеканала спустился в подземный переход, между ним и одним из прохожих завязалась словесная перепалка, во время которой незнакомец ударил его в лицо", - говорится в сообщении.

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В данное время личность подозреваемого установлена. Им оказался 18-летний студент Киевского колледжа городского хозяйства Академии муниципального управления.

Ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (умышленное нанесение журналисту легких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности).

Досудебное расследование продолжается.