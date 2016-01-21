Киевская прокуратура объявила о подозрении 18-летнему студенту, избившему журналиста

18:35, 21 января 2016
Общество
711

Киевская местная прокуратура №6 объявила о подозрении студенту, который нанес телесные повреждения тележурналисту во время осуществления им законной профессиональной деятельности.

facebook.com/КП-Київський-метрополітен-1384656481781763

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"13 января текущего года съемочная группа телеканала новостей "24", находясь на столичной станции метро "Дружбы народов", готовила сюжет о пожаре в торговом киоске. Когда журналист телеканала спустился в подземный переход, между ним и одним из прохожих завязалась словесная перепалка, во время которой незнакомец ударил его в лицо", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПо факту пожара на станции киевского метро открыто уголовное производство – прокуратура

В данное время личность подозреваемого установлена. Им оказался 18-летний студент Киевского колледжа городского хозяйства Академии муниципального управления.

Ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (умышленное нанесение журналисту легких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности).

Досудебное расследование продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter