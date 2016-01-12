Оказавший первую медпомощь врач заявил, что Ерофеев и Александров позиционировали себя как военные РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время допроса в качестве свидетеля в судебном заседании Голосеевского районного суда Киева.

“Они были в сознании — и Александров, и Ерофеев — они были полностью адекватны и нормально воспринимали реальность, не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они себя позиционировали как военные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации (во время допроса при задержании — УНИАН)”, - сказал врач.

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Также он сообщил суду, что оба ГРУшника сказали, что их задачей было выяснить, действительно ли батальон “Айдар” перестал охранять ТЭС под Счастьем.

Также оба задержанных назвали номер воинской части, к которой они относятся, и место ее дислокации.