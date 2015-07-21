ОБСЕ: Российские ГРУшники привезли в Украину "своих" людей для выполнения "определенных" задач

Об этом он сказал в интервью ТСН.uа.

"На днях мы сообщили о движении батальона "Восток" через государственную границу Украины с Россией. Мы сообщали о расположении большого арсенала оружия на неподконтрольных правительству территориях. Я лично общался с двумя представителями российской службы ГРУ, которые подтвердили, что прибыли в Украину из России", - сказал он.

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По его словам, ГРУшники сообщили, что привезли в Украину "своих" людей, чтобы выполнять "определенные задачи".

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Таранов подтверждает наличие российских войск на территории Украины в количестве до 9 тысяч человек.