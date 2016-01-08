Яценюк требует от органов местных властей срочно принять меры для расчистки дорог

"Пора заниматься работой. Дядя из Киева снег чистить не будет. Это прямая ответственность органов местных властей. Если нужна помощь из Киева, если возникает чрезвычайная ситуация, то она будет незамедлительно предоставлена. Но у каждого своя мера ответственности, в первую очередь перед теми людьми, которые голосовали за органы местного самоуправления", - подчеркнул он на заседании Межведомственного оперативного штаба Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он обратил внимание представителя столичной власти на недостаточные меры по расчистке автодорог в Киеве. Арсений Яценюк поручил принять все меры для уборки от снега дорог столицы.

Арсений Яценюк обратился к представителям местных властей: "Прошу безотлагательно принять меры для того, чтобы люди могли свободно передвигаться по улицам городов и в оперативном режиме проводить заседания штаба, чтобы быть готовым к преодолению любой чрезвычайной ситуации".

Он также обратился к гражданам мониторить работу местных чиновников в этом направлении, в частности, публиковать в социальных сетях фотографии, "как местные власти чистят улицы, или не чистят, и показывать это на всю страну". "А то они (представители властей на местах – ред.) в основном политикой занимаются вместо того, чтобы снег чистить в тех городах и районах, где их избрали депутатами и мэрами", - добавил глава правительства.