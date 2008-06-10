Рекорд тестирования: школьница набрала 599 баллов по трем предметам

Выпускница Черниговской общеобразовательной специализированной школы физико-математического профиля №12 Ирина ГАНУСЕВИЧ во время внешнего независимого тестирования набрала почти абсолютное количество баллов – 599 из 600 возможных по трем предметам.

Как сообщили УНИАН в управлении образования городского совета, И.ГАНУСЕВИЧ продемонстрировала высокий уровень знаний по математике, физике и украинскому языку.

Заместитель начальника управления Михаил РУБАН отметил, что по физике и математике выпускница набрала максимальное количество баллов – 200, а по украинскому языку – 199. При этом он уточнил, что пока сертификаты с результатами тестов по физике еще не получены, но звонили по телефону представители Харьковского регионального центра оценивания качества образования, которые спрашивали, можно ли обнародовать фамилию И.ГАНУСЕВИЧ как выпускницу, продемонстрировавшую один из лучших результатов в стране. "Она согласилась", - добавил М.РУБАН.

Директор черниговской школы №12 Василий ГОПАЧЕНКО рассказал, что И. ГАНУСЕВИЧ четыре разы побеждала во всеукраинских олимпиадах по математике. На данный момент она уже студентка Московского физико-технического университета.

В целом, по словам директора, ученики школы продемонстрировали высокие результаты во время тестирования – шестеро выпускников получили 200 баллов по математике. "Всего в Украине таких выпускников 227", - отметил он.