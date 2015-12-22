ОБСЕ призывает все стороны на Донбассе соблюдать договоренности о прекращении огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал в Минске по итогам последнего заседания контактной группы в 2015 году.

"Трехсторонняя контактная группа остается обеспокоенной нестабильной ситуацией в зоне конфликта на востоке Украины. В связи с этим Трехсторонняя контактная группа напоминает всем сторонам об их обязательствах по соблюдению режима прекращения огня и призывает безоговорочно и в полной мере соблюдать его, начиная с сегодняшней ночи, с 22 на 23 декабря. И мы выражаем надежду, что ожидания жителей восточной Украины (оправдаются)... и они смогут в полной безопасности и покое встретить Новый год, отпраздновать Рождество и сохранить мирные условия жизни в дальнейшем", - подчеркнул Сайдик.

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В связи с этим он рассказал, что во время заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности оговаривалось, что прекращение огня с сегодняшней ночи будет включать сдерживание сторон от проведения каких-либо маневров, а также сведение к минимуму любых перемещений сил.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что контактная группа договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря.