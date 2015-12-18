Полицейские из Канады будут тренировать украинских участковых

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Кроме того, зарубежных партнеров могут привлечь к созданию Национальной полицейской академии. Возможность расширения сотрудничества с Канадой в реформировании правоохранительной системы Украины обсуждалась во время визита главы Национальной полиции Украины в эту страну", - говорится в сообщении.

Деканоидзе отметила, что у правоохранительных структур Украины и Канады много направлений сотрудничества, начиная от оснащения для патрульных полицейских и расширение канадской тренировочной миссии на участковых, и заканчивая созданием Национальной полицейской академии.

Она сообщила, что обратилась к канадским партнеров с запросом об увеличении количества канадских инструкторов, а также о продлении срока их пребывания в Украине.

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"Я надеюсь, что наше сотрудничество с Канадой будет углубляться", - отметила Деканоидзе, добавив, что руководство канадской полиции приглашены в Украину для осуществления оценочной миссии.

Напомним, 17 декабря посол Канады в Украине Роман Ващук передал патрульной полиции Украины сертификат на 1 359 комплектов униформы для патрульных полицейских и 1 420 персональных видеокамер.