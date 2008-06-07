Заключенный винницкой исправительной колонии №81 наложил на себя руки

В Стрижавской колонии №81, что в Винницкой области, узник Е.Комарницкий покончил жизнь самоубийством. Это второй случай за неделю.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе.

Согласно сведениям достоверных источников, которые настаивали на анонимности, это произошло 5 июня в половине шестого утра. "43-летний Е.Комарницкий, уроженец Львова, у которого было уже пять "ходок" - начинал с краж и "тяжелых телесных", а последний срок отбывал за умышленное убийство ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Стрижавской исправительной колонии №81, что в Винницкой области, осужденный С.Максимов, 1985 года рождения, уроженец Жмеринского района Винницкой области, покончил жизнь самоубийством.