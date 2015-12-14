Госпомощь переселенцам достигла 3 миллиардов - Минсоцполитики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 647 903 внутренних переселенца, или 1 301 046 семей из Донбасса и Крыма.

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Более 650 тысяч семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, назначили ее 610 353 семьям.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 ноября, по информации Минсоцполитики, в Украине на учете находилось 1 592 362 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма. Государственную помощь на общую сумму 2,79 миллиарда гривень назначили более 558 тысячам семей.