Алло, Bitcoin!

Крупный интернет-магазин ALLO.UA стал первым украинским онлайн-игроком, который запускает новый сервис от ПриватБанка – оплата покупок биткоинами (криптовалютой Bitcoin). При оплате платежной картой заказа на сайте необходимо выбрать платеж Bitcoin и подтвердить транзакцию сканированием QR-кода. Сумма покупки автоматически конвертируется по текущему курсу Bitcoin.

«Мы идем в ногу со временем и предлагаем нашим клиентам удобные и инновационные услуги, в том числе и в сфере финансов. С 14 декабря совместно с нашими партнерами из ПриватБанка мы запускаем новую услугу – оплата покупок криптовалютой Bitcoin. Развитие финансовых сервисов и продуктов является частью нашей стратегии мультиканальной розницы, и мы стремимся соответствовать высоким ожиданиям наших клиентов», – прокомментировал CEO группы компаний «Алло» Максим Раскин.

«Алло» вместе с нами стали первопроходцами рынка Bitcoin в Украине, в ближайшее время услуга Bitcoin-эквайринга будет доступна для всего украинского и европейского бизнеса, – говорит заместитель Председателя Правления ПриватБанка Александр Витязь. – С 20 декабря услуга будет автоматически активирована для всех торговцев ПриватБанка. Интернет-магазинам для приема Bitcoin не нужно делать дополнительных действий или открывать Bitcoin-кошелек, оплата зачисляется на расчетный счет продавца в гривнях, таким образом оплата биткоинами для торговца неотличима от других методов платежа».

Как отметили в банке, Bitcoin-эквайринг – это первая услуга в ряде планируемых продуктов банка на основе криптовалюты и технологии блокчейн. Ранее Национальный банк Украины поддержал усилия банков, направленные на интеграцию современных инструментов расчетов в финансовую систему страны. Подключиться к услуге интернет-эквайринга ПриватБанка можно здесь.