Телефоны, куда можно сообщить о взятках в вузах

Для обеспечения противодействия коррупции и взяточничеству в сфере образования, обеспечения открытости и готовности правоохранительных органов к немедленному реагированию на сообщения граждан о фактах взяточничества во время проведения вступительных экзаменов в вузы в МВД Украины функционируют телефонные «горячие линии».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в АР Крым, граждане могут звонить в Главное управление борьбы с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Украины по телефону (044) 461-16-10, Службу внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины (044) 256-16-75, Государственный департамент службы по борьбе с экономической преступностью (ДГСБЭП) МВД Украины (044) 256-13-37.