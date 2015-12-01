Нацполиция анонсировала вторую волну проверок и закрытие незаконных игорных заведений

Национальная полиция проведет вторую волну проверок по закрытию незаконных игорных заведений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Читайте такжеВ Сумах вводят новую систему контроля въезда в город: стационарные блокпосты заменят мобильными

"В связи с криминогенной ситуацией в сфере игорного бизнеса, а именно начала вновь почти открытого функционирования незаконных игорных заведений руководство Национальной полиции приняло решение о проведении второй волны бессрочной проработки объектов игорного бизнеса с целью строгого соблюдения требований Закона Украины "О запрете игорного бизнеса", - сказал он.

Шкиряк заверил, что в настоящее время правоохранители владеют информацией практически обо всех незаконные игорных заведениях.

Читайте такжеВ Николаеве 5 декабря появится новая патрульная полиция

"Со вчерашнего дня начались активные отработки, и по первым результатам я могу сказать, что за сутки сотрудники полиции обезвредили 30 игорных заведений", - добавил советник министра.