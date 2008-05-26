Яценюк объясняет, почему ни Семенюк, ни Портнов не годятся

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и Андрей ПОРТНОВ “уже перешли в категорию политических фигур”, а возглавлять Фонд государственного имущества Украины должен “профессиональный человек”, заявил в интервью телеканалу “Интер” председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, это и есть ключевая разница “между подходами к кадровым назначениям, которые сегодня существуют и которые должны быть”. «Не нужно политиков”, - сказал он.

Как сказал председатель парламента, ФГИУ – «не частная контора, и нечего там делать политикам”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в коалиции сегодня нет согласия по данному вопросу. Он считает главным то, что возглавить ФГИУ должен “профессиональный человек, который должен отвечать всем требованиям и стандартам государственного служащего”.

По его словам, ФГИУ должен в первую очередь определить объекты, которые не могут быть приватизированы, а также те, которые необходимо продать.