Лукаш требует от ГПУ зафиксировать на видео ее показания по делам Майдана в качестве свидетеля

Об этом она заявила на видео, которое разместил в Facebook ее адвокат Юрий Иващенко.

Иващенко разместил два видео на своей странице. В первом Лукаш сообщает, что прибыла на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля и будет настаивать на видеофиксации допроса. Также она заявила, что ранее по этому поводу ее на допрос не приглашали. Лукаш заявила, что все ее действия и решения были направлены на мирное урегулирование этого кризиса.

На втором видео Лукаш сообщила, что по-прежнему находится в ГПУ. Она заявила, что на ее требование обеспечить видеофиксацию ей заявили, что видеокамер для этого дела нет, хотя ходатайство она заявляла несколько дней назад и сегодня утром. Также она заявила, что ее защите запрещают проводить собственную видеофиксацию и обещают обеспечить ее через несколько часов.

Читайте такжеЛукаш требует допросить ее по делам о преступлениях против Майдана

"На мои объяснения, что это дело резонансное, общественное и есть много заинтересованных в том, чтобы дело было широко обнародовано, остается без реагирования. Судя по всему, в публичности расследования этого дела никто не заинтересован. Я продолжаю настаивать на видеофиксации процесса", - заявила Лукаш.

Читайте такжеЛукаш с электронным браслетом покинула Генпрокуратуру

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину, и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения указывается 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

В тот же день бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов написал в Facebook, что народный депутат Вадим Новинский уже внес залог за Лукаш, однако она продолжает находиться в СИЗО.

Сегодня, 9 ноября, прокурор ГПУ Владислав Куценко сообщил, что Лукаш находится в Генпрокуратуре, где с ней проводят необходимые процессуальные действия, связанные с мерой пресечения.