СМИ: В ЕС назвали причину переноса ключевого заседания по безвизовому режиму для Украины

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве.

"Перенесли только по одной причине, поскольку законы, которые были нужны для принятия безвизового режима, не были приняты ВРУ, это некое техническое решение, об этом нам сообщили источники в нашем дипломатическом представительстве. Между тем в Европейском парламенте, где сегодня продолжается парламентская ассамблея в рамках сотрудничества восточного партнерства, настроены весьма позитивно", - говорится в сообщении.

Председатель комитета парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС Андрей Пленкович отметил, что в Европарламенте хотели бы, чтобы план по визовой либерализации внедрялся в установленные сроки.

"В Европарламенте хотели бы, чтобы план визовой либерализации внедрялся в установленные сроки и на установленных условиях. Мы понимаем, что есть определенная задержка, но надеемся, завтра голосов хватит", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, во вторник 10 ноября в Брюсселе должна была состояться закрытая встреча украинских и европейских дипломатов, на которой планировалось принять принципиальное решение о том, объявит ли ЕС в декабре о готовности Украины к отмене виз. Но из-за провала "безвизового дня" 5 ноября шансы на успех Украины на этой встрече резко упали.