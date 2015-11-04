Милиция заявляет об отсутствии пострадавших в драке в суде по делу Корбана

Начальник ГУ МВД Украины в Киеве генерал-майор милиции Александр Терещук заявляет об отсутствии пострадавших в результате столкновений в Печерском районном суде, где рассматривается дело лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана.

Как передает корреспондент УНИАН, Терещук заявил, что пока нет оснований кого-то задерживать.

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"Пострадавших нет", - сказал руководитель столичной милиции, отказавшись предоставить какую-либо другую информацию.

Вместе с тем, в столкновении с правоохранителями кандидат в мэры Павлограда от партии "УКРОП" Евгений Терехов получил удар по голове, врачи оказывают ему помощь.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана на его незаконное задержание.

В то же время это решение возмутило присутствующих в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров. Выйти из зала суда те смогли с помощью правоохранителей.

Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

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В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда).

Вечером в тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.