Отчет Совета Европы: все погибшие во время событий в Одессе 2 мая были украинцами, один официально не идентифицирован

Об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий в Одессе, презентованном сегодня в Киеве.

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«Существуют проблемы с идентификацией трупов: один из них до сих пор официально не идентифицирован. Несмотря на утверждение, что среди тех, кто погиб 2 мая 2014 года в Одессе, были иностранцы, выяснилось, что все погибшие были гражданами Украины», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких человек сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь сепаратистов. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего в тот день погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.