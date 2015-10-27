Молдова с начала года обеспечила отдых 80 детей из Донецкой области

Правительство Республики Молдова с начала года обеспечило бесплатный отдых 80 детей из Донецкой области в Центре реабилитации для детей «Сергеевка», который расположен в Одесской области.

Об этом сообщает управление по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается, с 25 октября в Центре проходит оздоровительная смена, участие в которой принимают 15 детей в возрасте от 7 до 14 лет из Димитрова, Мариуполя, Дружковки, Доброполья и Славянска.

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«Дети-инвалиды и дети, находящиеся на диспансерном учете в медицинских учреждениях в течение 18 дней получат высококвалифицированные услуги по оздоровлению и лечению в современном комплексе. Кроме того, в центре проводятся различные массовые мероприятия, которые способствуют творческому развитию детей. Всех желающих учат различным ремеслам - бисероплетению, рисованию и пению. Также есть танцевальный кружок, спортивные секции и кружки для интеллектуалов», - говорится в сообщении.

По информации ОГА, Центр реабилитации специализируется на пульмонологии, кардиологии, гастрологии и лечении нейромоторных нарушений. Основные лечебные факторы санатория - вода и лечебная грязь Шаболатского лимана, степной воздух, минеральная вода Сергеевская. Детский центр имеет большую парковую территорию площадью 17 га, кроме того есть открытый бассейн с подогревом, игровые площадки, кинозал на 320 мест, библиотека, танцплощадка и тому подобное.