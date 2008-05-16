Арсений Яценюк раскроет банковскую тайну времен Оранжевой революции
Председатель ВР представит свою книгу
Председатель Верховной Рады, бывший руководитель Национального банка Украины Арсений ЯЦЕНЮК 20 мая 2008 года презентует свою книгу «Банковская тайна времен Оранжевой революции».
Об этом УНИАН сообщили пресс-секретарь председателя ВР Андрей ЖИГУЛИН.
Как отмечается в сообщении, в книге речь идет о финансовом кризисе, который происходил одновременно с Оранжевой революцией на изломе 2004-2005 гг. ”Этот кризис был самым страшным в истории финансовой системы Украины, поскольку в нем объединились кризис недоверия и нестабильности валютной системы. Что со своей стороны угрожало финансовым кризисом для украинской экономики”, - сообщает пресс-секретарь.
“Я бы очень хотел, чтобы эту книгу, хотя бы частично, прочитали действующее и будущее правительство, Центробанк, финансисты, и возможно, простые люди. Сегодня мир стоит перед вызовами глобальных кризисов, начиная с финансового, заканчивая пищевым. Но никогда нельзя опускать руки – святая вера в страну и себя, профессионализм могут изменить если не все, то многое», - такими словами А.ЯЦЕНЮК завершает свою книгу «Банковская тайна времен помаранчевой революции».
“А.ЯЦЕНЮКУ удалось создать своеобразный экономический детектив. Книга не только легко воспринимается, но и дает уникальное понимание сложных макроэкономических понятий даже неподготовленному читателю”, - подчеркивает пресс-секретарь председателя ВР.