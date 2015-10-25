В Запорожской области неизвестный сообщил о минировании 10 избирательных участков
20:31, 25 октября 2015Общество
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В Запорожской области неизвестный сообщил о минировании 10 избирательных участков.
В милицию поступило сообщение о минировании всех 10 избирательных участков / mgorod.kz
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в Запорожской области, около 19.15 в милицию поступило сообщение о минировании всех 10 избирательных участков г. Днепрорудный в Васильевском районе области.
На место возможного происшествия выехали сотрудники следственно-оперативных групп, сотрудники взрывотехнических служб и кинологи. Проводится обследование помещений, в которых расположены избирательные участки, а также прилегающих территорий.
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На данный момент информации об обнаружении взрывоопасных предметов нет.
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