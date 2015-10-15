Адвокат обнародовал подробности из дела, где упоминается "участие" Яценюка в чеченской войне

Соответствующий отрывок из уголовного дела защитник привел на своей странице Facebook.

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"Читаю материалы дела Карпюка и Клыха. Вот вам сказка на ночь. Заодно поздравляю всех украинцев с Днем защитника отечества и тем, что у них такой боевой премьер, куда там Нетаньяху", - написал Новиков.

"Лично им (Клыхом) в этом бою было убито четверо военнослужащих. Он видел, как после его выстрелов солдаты падали на землю и не подавали признаков жизни. В этом бою ему запомнился Яценюк Арсений Петрович, который тоже стрелял из автомата "Калашникова", произвел порядка десяти выстрелов в российских военнослужащих, убил тот кого-либо или нет, он не видел", - говорится в материалах дела.

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"В этом бою ещё запомнился момент, постоянное перемещение Яценюка с одной огневой точки на другую. Все там занимали позицию, а тот бегал. На голове у Яценюка была войсковая каска, она еще чем-то была обмотана, то-ли свитером, то-ли еще чем-то, внутри еще что-то было. Он опасался за свою жизнь", - говорится в материалах дела.

"После боя Яценюк часто был среди журналистов, много позировал, фотографировался, давал интервью. В их отряде Яценюк находился примерно до 4-5 января 1995 года, а потом через Грузию уехал в Киев вместе с какими-то журналистами. Больше Яценюка на территории Ичкерии-Чеченской Республики он не видел", - сказано в материалах дела.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении двух граждан Украины Карпюка и Клиха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

Карпюка российские спецслужбы похитили в Черниговской области в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.