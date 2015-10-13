Суд в Грозном отобрал присяжных по делу украинцев Карпюка и Клиха

Об этом сообщает правозащитная организация «Центр гражданских свобод» со ссылкой на адвоката Карпюка Докку Ицлаева.

Следующее заседание с участием присяжных назначено на 26 октября в Верховном суде Чечни.

Ицлаев сообщил также, что защита Карпюка заявила суду о применении к Карпюка жестоких пыток. "Однако суд наотрез отказался совершать те действия, которые возложены на него законом в связи с таким заявлением. И этот факт только подтверждает правильность решения защиты Карпюка и Клиха по рассмотрению дела судом присяжных", - сказал адвокат.

После отказа суда рассматривать заявление о пытках Ицлаев сразу же обратился с заявлением в Следственный комитет России.

Кроме того, защита заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Карпюка в части бандитизма (ч. 1 ст. 209 УК РФ) в связи с исчерпанием срока давности.

Ицлаев считает, что суд все же может принять решение в пользу защиты, хотя прокурор и возражал против этого ходатайства, утверждая, что оно преждевременно. Суд, чтобы принять решение о удовлетворении или отклонении этого ходатайства, удалился в совещательную комнату. Свое решение судья должен огласить на заседании 13 октября в 12.00, отметил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении двух граждан Украины Карпюка и Клиха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

Карпюка российские спецслужбы похитили в Черниговской области в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.