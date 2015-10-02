Первый полицейский дорожный патруль начнет работу на трассе "Житомир-Киев" 9 октября - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Житомире на презентации новой полиции.

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По его словам, "9 октября заработает полицейский патруль, первый полицейский дорожный патруль в стране на трассе "Житомир - Киев", с этой трассы уйдет ГАИ, уйдет вся областная милиция и будет вся трасса - на департаменте патрульной службы УМВД Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, в Житомире стартовал набор в новую патрульную полицию.