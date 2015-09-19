На Николаевщине военный напал на журналиста во время съемки места ДТП

Как сообщили в субботу в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, по данному факту начато уголовное производство.

В ведомстве также сообщают, что 18 сентября в 17.55 ч у с. Ульяновка, на автодороге «Николаев-Доманевка-Березки» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21015» и «Фольксваген». В результате ДТП в больницу доставлены пятеро военнослужащих, в возрасте от 21 до 37 лет.

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По факту аварии начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Вечером 18 сентября в Николаевский РО УМВД Украины в Николаевской области обратился сотрудник одного из Интернет-изданий с сообщением о том, что ему, во время проведения фото - и видеосъемки вышеуказанного события, препятствовали коллеги пострадавших военных, которые находились на месте ДТП, и ему нанесены телесные повреждения.

"Как выяснилось, аналогичные действия были совершены и в отношении других представителей редакций СМИ, но в милицию заявлений относительно препятствования журналистской деятельности от них не поступало", - сообщили в облумвд.

Следственным отделением Николаевского РО УМВД начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.171 УК Украины «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

В то же время, издание "Преступности.НЕТ" сообщает, что во время исполнения служебных обязанностей пострадал корреспондент сайта Вадим Богданов.

Издание сообщает, что виновником ДТП были бойцы "Айдара".

"Прибыв на место журналисты успели сделать только один кадр, как к ним подбежали люди в военной форме, предположительно также бойцы батальона «Айдар» и стали в грубой форме требовать прекратить съемку, выясняя, кто они такие. Вадим Богданов ответил им, что они - журналисты и показал им свое удостоверение", - пишет "Преступности.НЕТ".

Сайт утверждает, что военнослужащие окружили Богданова и стали выдергивать у него фотоаппарат. Второй журналист издания видел "как один из людей в форме расстегнул кобуру с пистолетом и ходил за ним".

Якобы военнослужащие подбежали к Богданову, "один из них стал наносить удары журналисту в голову и туловище".

Уже в машине журналист обнаружил, что во время драки военные разбили его мобильный телефон.