Минтопэнерго опровергает информацию о канадских ядерных реакторах

Министерство топлива и энергетики опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о якобы нецелесообразности использования в Украине канадских ядерных реакторов типа CANDU.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь Минтопэнерго Фент ДИ.

Он сообщил, что в настоящее время межведомственная рабочая группа при Минтопэнерго завершила изучение рабочей и проектной документации по реакторам данного типа и планирует предоставить доработанный отчет на утверждение Кабинета министров Украины в середине мая.

Минтопэнерго рассчитывает на то, что отчет будет учтен при изменении Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

«Говорить о том, что Минтопэнерго считает нецелесообразным эксплуатацию реакторов CANDU в Украине, нельзя. Мы надеемся, что наш отчет будет учтен при пересмотре Энергетической стратеги», - сказал Ф.ДИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в российских СМИ распространено сообщение, будто Минтопэнерго пришло к заключению о нецелесообразности использования CANDU в Украине ввиду больших расходов на их внедрение и отсутствие опыта работы с реакторами на тяжелой воде.

Справка. CANDU (CANada Deuterium Uranium) - тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор, разработанный в Канаде. Применение не обычной, а тяжелой воды, позволяет использовать в качестве топлива в этом реакторе природный необогащенный уран, тогда как реакторы других типов используют только обогащенное ядерное топливо.