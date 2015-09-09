Аваков предупредил, что предстоящие выборы будут особыми с точки зрения вероятности провокаций

Об этом в ходе заседания Совета регионального развития заявил глава МВД Арсен Аваков, передает корреспондент УНИАН.

"Мы предусмотрели целый план, как мы будем соблюдать правопорядок, этот план будет доведен послезавтра на утреннем селекторном совещании всем начальникам УВД областных, города. Этот план предусматривает плотное взаимодействие с органами власти местного самоуправления, мэриями, СБУ, другими правоохранительными органами", - заявил Аваков.

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"По каждой области мы понимаем некоторые специфики, я бы хотел иметь встречу, разговор с каждым главой администрации и с мэрами, понимая, что у нас эти выборы будут особыми с точки зрения возможных провокативных действий. Как сделать так, чтобы они у нас прошли без сучка и без задоринки", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский направил в ЦИК представление с аргументацией о невозможности проведения местных выборов 25 октября в некоторых городах и районах Донецкой области, в частности в Мариуполе.