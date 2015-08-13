Глава КСУ Баулин после ДТП выписался из полтавской больницы и вернулся в Киев

Об этом УНИАН сообщили в областной клинической больнице имени Н.В.Склифосовского.

Там отметили, что 26 июля после ДТП с черепно-мозговой травмой и рваными ранами головы и ног к ним поступил Баулин. После проведения лечения сегодня он выписался из больницы и сейчас находится в одной из киевских больниц.

Напомним, 26 июля на 320 км трассы Киев - Харьков возле села Цыганское машина «Toyota Camry» Юрия Баулина столкнулась с автомобилем «Nissan», в которой ехала семья из Полтавы. В результате этого двое пассажиров «Nissan» погибли на месте - мужчина и женщина. В машине также были дети - их 12-летняя дочь и 12-летний сын знакомых, которого они подвозили. После аварии детей госпитализировали в детскую больницу на Леваде, но мальчик не выжил.

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Председатель КСУ, который сидел на пассажирском сидение и в результате ДТП в тяжелом состоянии, был госпитализирован в полтавскую областную клиническую больницу имени Н.В.Склифосовского.

Виновным в трагедии считают водителя председателя Конституционного суда Украины, который вылетел на встречную полосу, о чем заявлял Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.