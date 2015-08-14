Дело о пожаре на нефтебазе под Киевом может быть передано в суд до конца августа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Руденко в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Думаю, до конца месяца (передадим материалы дела – УНИАН)», - сказал Руденко.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-нафта» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области продолжался с 8 по 17 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

Глава ГСЧС 15 июня заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.

Читайте такжеМВД возбудило дело за производство контрафактного бензина компанией, нефтебаза которой сгорела под Киевом

По данным МВД, в результате пожара государству нанесено 12 млрд грн ущерба.

Также в МВД заявили, что к такому масштабному ущербу в результате пожара привело промедление с вызовом пожарных на нефтебазу.

По факту пожара было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, а по факту гибели людей во время пожара – по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Главное следственное управление МВД расследует дело против должностных лиц группы компаний «БРСМ» по ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

12 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в рамках уголовного производства, открытого по факту пожара на нефтебазе в Киевской области с сопровождавшей его гибелью людей, задержан фактический руководитель нефтебазы, заместитель директора компании "Укртрансойл" Юрий Шквира.

Также, по его словам, к уголовной ответственности привлекается главный инженер Юрий Южанин, который отвечал за охрану труда и эксплуатацию нефтехранилищ.