Суд запретил прямую трансляцию заседания по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил председательствующий судебной коллегии Степан Гладий после того, как потерпевший Алексей Подольский, несмотря на назначенное ему вторично судом административное взыскание в виде штрафа, продолжил выкрикивать оскорбительные слова в адрес суда.

Суд также отметил, что Подольский ведет себя соответствующим образом именно из-за того, что из зала суда ведется прямая трансляция.

Таким образом, суд объявил до 14.45 перерыв в судебном заседания для того, чтобы телеканалы, которые ведут прямую трансляцию, убрали соответствующее оборудование из зала.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

В то же время Подольский в очередной раз потребовал от суда привлечь к ответственности тех, кто оказывал давление на Пукача во время рассмотрения дела в суде первой инстанции. В частности, обращаясь к коллегии судей, он вновь заявил, что не даст продолжать рассмотрение жалобы, пока суд не начнет предпринимать соответствующих действий по его заявлению.

Суд оштрафовал Подольского на 1,5 тыс. грн за неуважение к суду.