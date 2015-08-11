В оккупированном Донецке заработали банкоматы "Центробанка ДНР"

Об этом сообщается на одном из сайтов боевиков.

Банкоматы пока будут обслуживать банковские карты, выданные по зарплатным проектам таким учреждениям как сам "ЦРБ", "Минфин" и "администрация главы республики". Карты других финансовых учреждений банкоматы пока не принимают.

"Пока не стоит пробовать через наши банкоматы снимать деньги с карт других банков. Наши терминалы могут просто не вернуть - "зажевать" такую карту, и у держателя возникнет ряд проблем", - говорит оператор «колл-центра».

По его словам, банкоматы запрограммировали на выдачу наличных, как в рублях, так и в долларах, но пока средства выдаются только в валюте РФ.

Как сообщал УНИАН, руководство так называемых "ДНР" и "ЛНР" приняло решение о возможности использования в расчетах на подконтрольных им территориях любой валюты мира.