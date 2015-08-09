В Киеве полиция задержала нардепа Мельничука - Шкиряк

Об этом в своем Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Внимание! Жестко и бескомпромиссно! Бойцы патрульной полиции Киева, на ул.Бощагівська 2-а задержали депутата-предателя ВР... Posted by Зорян Шкиряк on 9 августа 2015 г.

"Бойцы патрульной полиции Киева, на ул.Бощаговская 2-а задержали депутата-предателя ВР Сергея Мельничука! Нарушения по ст.126 АК Украины. Мельничук привычно быковал и кричал, что он "особенный"... Не пройдет! С новой полицией "корочки" не проканают!", - написал Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона "Айдар" Мельничуку, - создание преступной организации.

В Генпрокуроре заявили, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.

10 июня Генеральная прокуратура попросила суд избрать меру пресечения для Мельничука в виде залога в размере 300 минимумов доходов граждан.

Сторонниками народного депутата Украины Сергея Мельничука был внесен за него залог в размере 365 тысяч гривен.