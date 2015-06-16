За Мельничука внесли залог в размере более 360 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам его адвокат Любомир Полищук.

Он отметил, что залог был внесен сторонниками Мельничука.

Другой адвокат Мельничука Игорь Мельник отметил: “Внесли люди, которые являются сторонниками наших позиций, волонтеры”. Он подчеркнул, что поскольку закон необходимо выполнять, поэтому, соответственно, до решения суда “залог в размере 365 тысяч был в пятницу внесен за народного депутата Украины Сергея Мельничука. И все квитанции переданы следователю и в Печерский районный суд города Киева”.

Адвокат Полищук подчеркнул, что также подано ходатайство следователю об изменении меры пресечения и изменении размера залога. Он подчеркнул, что решением суда нарушены права Мельничука как народного депутата Украины. “Попраны его права как депутата — его ограничили в передвижении, его ограничили в общении и он не может выполнять в полном объеме полномочия народного депутата”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона "Айдар" Мельничуку, - создание преступной организации.

В Генпрокуроре заявили, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.

10 июня Генеральная прокуратура попросила суд избрать меру пресечения для Мельничука в виде залога в размере 300 минимумов доходов граждан.