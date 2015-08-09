В чернобыльской зоне вновь пылает пожар

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара привлечены 106 человек и 19 единиц техники, в том числе от ГСЧС 44 человека личного состава и 5 единиц техники.

По состоянию на 7 часов утра 9 августа распространение огня отсутствует, в пределах контролируемого периметра продолжается тушение отдельных очагов возгораний. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

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Как сообщал УНИАН, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин 29 июля заявил, что причиной последнего масштабного лесного пожара в Чернобыльской Зоне отчуждения был умышленный поджог.

"В 70% пожаров, которые возникли на территории Зоны отчуждения (это 56 пожаров с начала 2015 года), причиной пожаров были преднамеренные поджоги. При ликвидации последнего масштабного пожара на месте мы обнаружили два факела, которые говорят о том, что пожар возник в результате умышленных поджогов", - сказал Чечеткин.