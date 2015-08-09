Саакашвили планирует пустить "Новый шелковый путь" через Украину

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Саакашвили "5 каналу".

По его замыслу, так называемый "Шелковый путь" должен пройти через морской порт Ильичевска. Но для этого нужно построить автомобильную дорогу на Рени, построить мост через Днестровский лиман и принять законодательство по концессии автобанов.

"Сейчас есть план - "Новый Шелковый путь". Реально логистика занимает 30 дней через Россию, через Ильичевск занимает максимум 9 дней. Все уже построено. Большие потоки надо привести. И это возможно привести, это существует. Поток сюда, построить дорогу на Рени , то есть на Евросоюз. Затем построить через Днестровский лиман большой мост, чтобы никто никогда не оторвал Бессарабию. Мы уже работаем", - сказал Саакашвили.

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Ранее сообщалось, что китайские банки готовы вкладывать в объекты инфраструктуры в Украине в рамках инициативы "Новый шелковый путь".

Напомним, "Новый шелковый путь" - это инициатива Китая, суть которой - создание единой системы инфраструктурных и торговых путей в Евразии, который объединит восточную и западную части континента.