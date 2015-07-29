Чечеткин заявил, что причиной большинства пожаров в Чернобыльской зоне являются поджоги

Об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин в эфире 5 канала.

"У 70% пожаров, которые возникли на территории зоны отчуждения – это 56 пожаров с начала года, причиной пожаров были преднамеренные поджоги. При ликвидации последнего масштабного пожара, на месте мы обнаружили два факела, которые говорят о том, что пожар возник в результате умышленных поджогов", - заявил он.

Читайте такжеВ Минэкологии уверяют, что пожар в чернобыльской зоне не угрожает АЭСКак сообщал УНИАН, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.