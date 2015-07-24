СБУ заявляет об отсутствии ажиотажа вокруг получения электронных пропусков в зону АТО
17:16, 24 июля 2015Общество
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На сегодняшний день ажиотаж вокруг получения электронных пропусков для пересечения линии разграничения в зоне АТО исчез.
Теперь желающих получить электронный пропуск в зону АТО стало меньше / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«СБУ удалось за месяц решить проблему пропусков на неконтролируемую территорию. Благодаря введению с 7 июля электронной системы сегодня отсутствуют очереди, и мы вошли в сроки получения пропуска за 10 дней. Если в первые дни мы получали около 10 тысяч заявлений ежедневно на электронную систему, то теперь это 1,5-2 тысячи», - сказала Гитлянская.
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Она добавила, что с использованием электронной системы выдано уже 51,334 тыс. пропусков в ответ на 664,7 тыс. заявлений. Из них 72 тысячи заявлений поступили в электронной форме.
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