СБУ заявляет об отсутствии ажиотажа вокруг получения электронных пропусков в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ удалось за месяц решить проблему пропусков на неконтролируемую территорию. Благодаря введению с 7 июля электронной системы сегодня отсутствуют очереди, и мы вошли в сроки получения пропуска за 10 дней. Если в первые дни мы получали около 10 тысяч заявлений ежедневно на электронную систему, то теперь это 1,5-2 тысячи», - сказала Гитлянская.

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Она добавила, что с использованием электронной системы выдано уже 51,334 тыс. пропусков в ответ на 664,7 тыс. заявлений. Из них 72 тысячи заявлений поступили в электронной форме.