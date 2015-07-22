Згуладзе: патрульную полицию в этом году создадут и на Закарпатье, хотя таких планов не было

Об этом заявила журналистам на открытии центрального офиса полиции Киева заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

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"Я хочу напомнить другим городам, что набор в патрульную полицию - УНИАН) продолжается во Львове, Харькове и Одессе. 27 июля начнется набор в Днепропетровске. В Николаеве уже открылся. Мы будем двигаться дальше. Вне наших планов, но мы осилим и проект на Закарпатье, и проект в Луцке и это будет уже в этом году", - сказала Эка Згуладзе.