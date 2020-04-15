Разрыв миномета в Донецкой области: погиб боец ССО Игорь Вивчаренко (фоторепортаж)

Боец погиб во время проведения плановых занятий по огневой подготовке.

Во вторник, 14 апреля, в 11:40 во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области, в результате взрыва 82-мм миномета погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 3-го ОПСН.

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"14 апреля в зоне проведения ООС, при исполнении обязанностей по службе погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения, старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович. Командование и личный состав 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт Краматорск, начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего-контрактника и ранения восьми военнослужащих Вооруженных сил Украины вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).