На Волыни полиция призывает людей не впускать в дом мошенников-дезинфекторов
На Волыни полиция предостерегает граждан от мошенников, которые под видом дезинфекции квартир и домов, могут проникать в жилье и совершать преступления.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, ни одна служба области не проводит дезинфекцию внутри жилья граждан.
В полиции предупредили жителей Волыни, что под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.
«Полиция просит всех быть осторожными и не открывать двери незнакомцам», - отметили в ведомстве.
Сейчас с заявлениями о совершении такого рода преступлений в полицию никто не обращался.
Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что люди в защитных костюмах ходят по квартирам и домам и предлагают продезинфицировать жилье граждан.