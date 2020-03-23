На Волыни полиция призывает людей не впускать в дом мошенников-дезинфекторов

В полиции заверили, что ни одна служба области не проводит дезинфекцию внутри жилищ граждан.

На Волыни полиция предостерегает граждан от мошенников, которые под видом дезинфекции квартир и домов, могут проникать в жилье и совершать преступления.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, ни одна служба области не проводит дезинфекцию внутри жилья граждан.

В полиции предупредили жителей Волыни, что под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

«Полиция просит всех быть осторожными и не открывать двери незнакомцам», - отметили в ведомстве.

Сейчас с заявлениями о совершении такого рода преступлений в полицию никто не обращался.

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что люди в защитных костюмах ходят по квартирам и домам и предлагают продезинфицировать жилье граждан.