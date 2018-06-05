Неделя в цифрах

1 место по получению денежных переводов от мигрантов, проживающих в Европе, заняла Украина, говорится в докладе Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD). Так, за 2014 год украинцы отправили на Родину 7 587 000 долларов США в виде денежных переводов. На втором месте – Польша, на третьем – Нигерия.

2 студента, граждане Иордании, которые пострадали в результате масштабной драки в студгородке в Харькове в ночь на 12 июня, были эвакуированы в столицу королевства, город Амман, по инициативе иорданской стороны, сообщают в Харьковской ОГА. Украинские чиновники отмечают, что в Иорданию отвезли пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии: у одного – проникающее ранение грудной клетки, у второго – открытая черепно-мозговая травма. В настоящее время в городской больнице скорой и неотложной помощи в Харькове остаются еще четверо пострадавших – двое граждан Украины и двое иорданцев.

9% падения экономикипрогнозируют Украине на конец 2015 года в Министерстве экономики, сообщают в ведомстве. В среднем аналогичные прогнозы падения экономики дают ЕБРР и Всемирный банк.

23 человекастали жертвами коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ / MERS), сообщают в Министерстве здравоохранения и благосостояния Южной Кореи. По данным ведомства, подтверждены 165 случаев заражения коронавирусом. Возраст около 40% из пациентов не превышает 50 лет.

40 межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать системы ПРО, пообещал армии Российской Федерации президент РФ Владимир Путин. По его словам, ракеты поступят на вооружение в 2015 году.

54 российских военныхзадержаны и привлечены к уголовной ответственности в Украине, сообщают в Главном следственном управлении СБУ. В частности, 6 из них осуждены на сроки от 7 до 13 лет.

60 заявлений от граждан стран СНГ на предоставление убежища в Украине получила Государственная миграционная служба Украины в текущем году, сообщают в ведомстве. По информации Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства, с прошлого года количество таких обращений увеличилось с 3-5 в предыдущие годы, до 130 человек в 2014 году.

271 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за принятие закона о местных выборах в первом чтении.

600 км велодорожекпланируют обустроить в Киеве столичные власти, сообщают в КГГА. В городской администрации отмечают, что это – ориентировочные планы, реализация которых требует не одного года работ. В текущем году планируется открыть 2 маршрута.

4 868 дел, связанных с угрозами государственной безопасности, расследует Служба безопасности Украины, сообщают в ведомстве. В первую очередь, эти дела связаны с событиями на востоке Украины.

8 500 работников прокуратур Украины лишатся работы до 2018 года, заявляют в Генеральной прокуратуре Украины. Так, согласно данным ведомства, на сегодняшний день в органах прокуратуры числятся 18 500 человек, и такое количество прокурорских работников является рекордным, это даже больше, чем в России.

9 000 человексоставляют группировку российских войск, зафиксированную на территории Украины, сообщают в штабе АТО. Кроме того, они имеют на вооружении 532 единицы бронетанковой техники, 153 единицы артиллерийских орудий, 190 танков, 89 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО), средств ПВО — 66 и 4 «Точки-У». В то же время, незаконные вооруженные формирования на Донбассе насчитывают около 33 000 человек, имеющих на вооружении более 368 танков, свыше 940 боевых бронированных машин, 375 единиц ствольной артиллерии.

В свою очередь, в НАТО отмечают, что за последние месяцы Россия передала сепаратистам более тысячи единиц тяжелой техники - танки, артиллерию и передовые системы ПВО.

1 341 560 вынужденных переселенцев (около 1,1 млн семей из Донбасса и Крыма) зарегистрированы на подконтрольной Украине территории, сообщают в Министерстве социальной политики. В профильном ведомстве отмечают, что за назначением денежной помощи обратилось 401 000 семей. На сегодняшний день такая помощь назначена 326 000 семей.

В ООН отмечают, что по показателю внутренней миграции в мире Украина занимает 9-е место.

16 105 000 гривень были выплачены бойцам АТО за участие в боевых действиях, выполнение боевых задач в составе боевых подразделений, а также за уничтоженную или захваченную технику врага, сообщают в Министерстве обороны Украины.

41 500 000 долларов в 2015 году планирует получить от стран-доноров Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для оказания гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса и Крыма.

42 854 106 человексоставляет численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики Украины. По данным ведомства, в апреле текущего года население страны сократилось на 19,5 тысяч человек. Данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Автор: Маргарита Андреева