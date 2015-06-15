В Иорданию эвакуировали двух пострадавших студентов во время массовой драки в Харькове

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александр Галацан.

По его сведениям, пострадавшие студенты, которые являются гражданами Иордании, были эвакуированы по инициативе иорданской стороны вчера, 14 июня, специальным самолетом в столицу королевства, город Амман. В бригаду иностранных медиков входил врач-реаниматолог, нейрохирург и врач широкого профиля.

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Галацан отметил, что в Иорданию отвезли пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии. Один из них имел проникающее ранение грудной клетки, второй – открытую черепно-мозговую травму.

Он также добавил, что в настоящее время в городской больнице скорой и неотложной помощи остаются еще четверо пострадавших – двое граждан Украины и двое иорданцев.

«Их состояние стабильное, они сняты с аппарата искусственной вентиляции, мы надеемся, что все с ними будет нормально», - подытожил Галацан.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 35 молодых людей в балаклавах устроили погром в студгородке на улице Отакара Яроша. В результате драки были госпитализированы 6 человек, из них четверо-граждане Иордании, находились в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

По сведениям харьковской милиции, у правоохранителей пока нет сведений, что драка произошла на национальной почве, поскольку из 9 пострадавших только 4 были гражданами Иордании, остальные – украинцы.

12 июня милиция задержала пятерых подозреваемых в совершении погрома. Следствие ведется по статье разбой, хулиганство, покушение на жизнь группой лиц в отношении группы лиц.